Christophe ARAIGNON

Mon projet: Une vision stratégique pour stimuler la croissance de la Business Unit en ordonnant ses activités internes en synergie avec les partenaires dans le cadre d'une démarche gagnant-gagnant.

Au coeur de la stratégie, une gestion de la performance basée sur les risques préserve l'outil de production et sécurise l'atteinte des objectifs.



Professionnel de la planification et Risk-Manager certifié ISO 31000, je justifie de deux décennies d'expérience internationale en systèmes aéronautiques, logistique multimodale, et conduite du changement. Mon background d'officier mécanicien "adaptable" allié à une approche responsable de la gestion RH garantit le succès des projets confiés, même en environnement dégradé.