Christophe AUBARD

Manager commercial expérimenté ,

On me décrit souvent comme étant organisé, exigeant et passionné.

Performer dans l'âme , j'attache beaucoup de valeur au sens donné à chacune de nos actions!

J'aime accompagner, recruter, former et piloter les équipes pour les faire grandir, lancer les plans d’actions commerciales , trouver les bons leviers pour améliorer les performances de mes équipes.

Je propose de mettre à votre service l'ensemble des compétences que j’ai acquises.



Mes compétences :

football

publicité

presse

communication

google

gestion

directeur commercial

directeur régional

commercial

immobilier

Customer Relationship Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

