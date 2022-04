Christophe BEAUDOIRE

Installé en Normandie pour des raisons personnelles, j'ai pour projet de travailler dans une entreprise industrielle en tant que responsable industriel ou de production. J'ai une formation initiale d'ingénieur génie mécanique avec une option gestion des systèmes de production et une expérience de 12 ans dans l'industrie. J'ai travaillé en tant que responsable industrialisation des nouveaux programmes en milieu international pendant 6 années. Ensuite j'ai pris la responsabilité d'un atelier de production de 80 personnes. Autonome, pragmatique et dynamique, je connais bien l'environnement industriel.



Mes compétences :

SAP

Lean manufacturing

Gestion de Budget

Management

Production

Gestion de projet

Industrialisation

Contrôle de gestion

Bilingue Anglais

production management

Six Sigma

budgets

Audit

équipe support

données management

Statistical Process Control

Solidworks

SAP-FI- Reporting

Pro Eng

Microsoft Project

Microsoft Office

MFG/Pro

ISO 900X Standard