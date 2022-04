Christophe BELLIARD

Je suis issu du milieu des consultants en informatique. J'ai été consultant et chef de projets pour le compte de diverses SSII pendant près de 18 ans. Au cours de ces années passées en clientèle, j'ai conduit un certain nombre de projets de gestion pour le compte de grandes entreprises. J'ai également intégré alternativement le service informatique de diverses entreprises en tant que chef de projets informatique ou de responsable informatique.

Ces expériences à la fois humaines et techniques m'ont permis de m'épanouir, de mettre en œuvre mes compétences et d'affirmer mes qualités de communication et d’organisation. J'ai acquis une forte expérience ainsi qu’une solide compétence en informatique de gestion, notamment dans le domaine de l'industrie et des ERP.

Je suis coopératif, sociable, autonome, flexible et dynamique. Mes valeurs sont pour l'essentiel la confiance, le travail d'équipe, la créativité et le plaisir à entreprendre des projets.



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Compliance

Informatique de gestion

ERP

Gestion de la qualité

SAP

BPCS

Mapics

ITIL

Supply Chain

SAP Netweaver > SAP BW

SAP ERP

SAP CRM

PC Hardware

Microsoft Office

Invoicing