Christophe BENEYTON

Actuellement Responsable d'Affaires chez SPIE NUCLEAIRE,mes compétences sont multiples :



• Chiffrage, rédaction de mémoire technico-commercial,

• Gestion de projets, planification, encadrement d’équipe,

• Rédaction de cahier des charges, d’analyses fonctionnelles et de procédures d’essais,

• Programmation d’automates, de superviseurs, d’IHM et mise en place de réseaux industriels,

• Réalisation de schémas électriques,

• Réglage de l’instrumentation,

• Maintenance, mise en service,

• Consultation, approvisionnement et gestion de la sous-traitance.



Mes compétences :

Gestion

Électrique

Encadrement

Planification

Maintenance

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autocad