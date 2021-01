Plus de 10 années d'expériences variées dans le domaine de la banque en ligne m'ont permis d'acquérir la capacité à aligner l’exécution des processus sur les attentes des clients. Mon métier est de créer de la valeur pour l'entreprise par la transformation des structures opérationnelles afin d’améliorer la performance, la qualité et l’efficacité des organisations, des processus et des outils.



Mes compétences :

Lean management

DSI

Banque en ligne

BPM

CRM

relation clientèle