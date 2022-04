Christophe BLANC

Je suis en recherche active d'un poste au sein d’une entreprise PME de tous secteurs sur Montélimar et ses environs ou dans le Vaucluse

Je propose mes compétences pour accompagner et collaborer avec un dirigeant, une équipe, .

Je suis expérimenté dans l'administration comptable, l'analyse de la performance pour donner de la perspective et du sens aux indicateurs, apporter des solutions fiables , négocier, deployer des solutions, réaliser des études (domaines :comptabilité - gestion - GRH - informatique )

Adaptable, intègre, rigoureux, dynamique, motivé, homme de dialogue, garant des méthodes et créatif , j'aime établir des relations de travail internes et externes permettant l’échange d’informations avec tous publics aux services d’une organisation.

Autonome, rigoureux, d’un tempérament optimiste, je suis en recherche d’une nouvelle collaboration, momentanée ou plus longue, d’un poste en forfait jour ou en temps adaptés.



Mes compétences :

Management d'équipe

Systèmes et réseaux

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Informatique de gestion

Recrutement

BFR

Analyse financière

Gestion de trésorerie

Comptabilité générale