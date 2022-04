Christophe BONDUELLE

Responsable Développement Commercial & Marketing, + de 27 ans Expériences Commerciales

Expert relation client In & Out, Résultats significatifs en B to B to C, Cycle de vente court à long, Produits & Services

notamment dans 3 Univers différents, Entreprises internationale



Voulez-vous augmenter votre chiffre d’affaires ? Augmenter vos marges ?



Votre réponse est certainement affirmative ! Alors voici comment :



Vous trouverez ci-joint, mon CV vous présentant ma solide expérience commerciale, mes compétences et les résultats significatifs en vente conseil B to B accomplis essentiellement dans 3 univers métier différents … Et si je vous contacte aujourd’hui, c’est pour vous permettre de profiter, vous aussi, de cette réussite, en devenant mon employeur, notamment sur le territoire géographique Grand Ouest, tissu économique que je connais, région au cœur de laquelle je réside.



Mais ce n’est pas tout !



En découvrant mon parcours, vous pourrez constater les réalisations & dépassements d’objectif annuel à 2 chiffres, mieux encore, les optimisations de marge nette à + 135% ... Cela est possible pour votre activité.





Tout cela grâce à mes COMPETENCES & à mon EXPERIENCE :



Elaboration stratégie commerciale

Mise en œuvre opérationnelle

Management d’équipe + recrutement

Accompagnement au changement

Négociation multi-décisionnelle

Participation projet collaboratif

Création fort relationnel / écoute active

Développement comptes clés

Prospection classique mixée 2.0

Fidélisation client privé & public

Animation d’évènements

Implication opérationnelle RSE

Organisation actions spécifiques

Développement réseaux

Gestion activité / CRM / SA



Mes compétences :

Prospection commerciale

Management commercial

Fidélisation client

Stratégie d'entreprise

Négociation commerciale

Gestion budgétaire

Business development

Logiciel CRM

Stratégie & politique commerciale

Ventes B2B Grands Comptes

Ventes B2B Cycle court à long

Stratégie Marketing