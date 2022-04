Christophe BONNET

Mes expériences professionnelles:



Doctorant à Institut des Biomolécules Max Mousseron (UMR 5247) (Octobre 2015 à -)

équipe Chimie Bioorganique et Systèmes Amphiphiles - Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Intitulé: Synthèse de composés amphiphiles pour l'extraction et la stabilisation de protéine membranaire (sujet confidentiel).



(mots clé: Synthèse organique, composés amphiphiles, chimie des sucres, réaction click).



2015 - Stage M2R (5 mois) - Université de Bretagne Occidentale (Brest)

CEMCA (UMR CNRS 6521), équipe Phosphore et Vectorisation

Intitulé : Synthèse d’amphiphiles modulateurs du canal SK3 pour la prévention des metastases osseuses(sujet confidentiel).

(mots clé: Synthèse organique, composés amphiphiles, chimie des sucres, réaction click).



2014 - Stage Master 1 (2 mois) - Université de Bretagne Occidentale (Brest)

CEMCA (UMR CNRS 6521), équipe Phosphore et Vectorisation

Intitulé : Matériaux hybrides comme agent bactéricide, synthèse et caractérisation.



-Synthèse d’acides arylphosphoniques rigides

-Synthèse d’un carbène d’argent

-Dosage des iodures par voltammétrie à ondes carrées



Manuscrit en préparation.

A novel series of silver-rich lamellar phosphonates Ag4O6(PO3CH3)2.H2O and Ag2PO3-(CH2)n-1-CH3 (n= 2, 3, 6, 8, 10. J. M. Rueff, B. Raveau, V. Caignaert, O. Perez, C. Bonnet, M. Berchel, F. Quentel, P. A. Jaffrès, Eur. J. Inorg .Chem.,



2013 - Stage 3ème année de Licence (2 mois) - Université d’Aix Marseille, France

ICR (UMR CNRS 7273), équipe Chimie Moléculaire Organique

Intitulé : Synthèse de précurseurs de radicaux.



-Réduction sélective d'un motif diazène en présence d'oléfines

-Synthèse d'un précurseur de réaction radicalaire