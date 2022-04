Christophe BONNEUIL

Responsable Achats / ADV confirmé, 12 ans d'expérience professionnelle dans les métiers IT, dont 7 dans la distribution logicielle.



Management d'équipe, Achats Logiciels & IT, Changement de système de gestion (ERP / CRM), Négociations tarifaires, Administration des Ventes, Reporting, Gestion des Stocks et des approvisionnements, Service Client...



Gestion des priorités et des urgences. Autonomie, organisation, rigueur, polyvalence, esprit d’équipe.



Excellente maitrise des outils bureautiques. Rapide intégration de tout système de gestion commerciale (ERP).



Mes compétences :

software

AX

ADV

Microsoft

achats

distribution