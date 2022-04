Bienvenu sur mon profil !



Permettez-moi de me présenter : Christophe BORNES, accompagnateur de vos projets.



Cette formule résume à merveille les différents vocables utilisés de coutume pour mes interventions : conseil en management, en organisation, en conduite du changement, en systèmes d’information, audit, ingénierie d’affaires, mise en œuvre de solutions, enseignement, formation…



Ainsi depuis 8 ans j’accompagne dans leurs projets particuliers, PME et multinationales, en France comme à l’étranger, en leur apportant un regard neuf, un regard critique et des solutions.



Mon credo, toujours aller de l’avant en suivant les principes suivant :

> Confiance - croire en ses projets, croire en l’Homme et en ses capacités ;

> Curiosité - être créatif, imaginatif, envisager de nouvelles voies ;

> Courage - oser entreprendre et savoir se remettre en question ;

> Constance - être capable de supporter les épreuves et persévérer.



N’hésitez pas à me contacter, nous trouverons ensemble les moyens d’aller de l’avant.



Mes compétences :

Conduite du changement

Courtage en assurances

Ingénieur d'affaires

Conduite de projet

Systèmes d'information

Formation

Conseil