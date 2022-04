Christophe BOULMIER

Développer une stratégie et une culture, partager une vision, conduire les grandes transformations innovantes, manager un collectif et faire monter son niveau d’engagement sont les principales valeurs qui guident mon action professionnelle.

Analyser, contrôler et optimiser la productivité, les coûts et les ratios financiers en assurant le bien-être de l’ensemble des parties prenantes de l’organisation.



Spécialités :



Vision stratégique

Création de valeur

Analyse et Développement Business

Reporting Financier

Change Management / Management Agile

Culture Innovation et Qualité / Satisfaction Clients



Mes compétences :

Pricing

Gestion

Marketing

Communication

Loisirs

Revenue management

Cinéma

Management