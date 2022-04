Christophe BOURNAC

Responsable Approvisionnement et Chef de Projets Opérationnels.



J'aide à construire une méthodologie et une organisation qui permet d'optimiser vos stocks en qualité et en valeur.



J'apporte ma connaissance du monde de la distribution spécialisée et mon expertise de la gestion des projets pour optimiser votre Besoin en Fond de Roulement



Mes compétences :

Gestion de projets

Pilotage des Stocks

APPROVISIONNEMENT

Distribution spécialisée

Logistique