Christophe BOURREAU

Développeur et formateur depuis plus de 15 ans, je développe des applications sur mesures selon les besoins de chaque client. Spécialiste des environnements PCSOFT (Windev,Webdev) avec 8 ans d'expérience dans le développement client / serveur, Intranet, Extranet. Je dispose aussi d'une solide expérience en environnement Delphi et Microsoft Access dont j'ai été formateur pendant plusieurs années (un cours par mois environ, pour un public de techniciens, ingénieurs, responsables informatiques et simples utilisateurs).



J'assure aussi la migration d'application Delphi 1/7 vers Delphi XE ainsi qu'une formation de 2 jours sous cet environnement.



Quelques références :



In and Fi France, Usines Métallurgiques de Vallorbe, Comité de ski de Savoie, Beyeler SA, Rolex Industrie, Mutuelle La Frontalière, MCI Geneva, AC4.CH



N'hésitez pas à me contacter pour obtenir le détail de mes prestations, références ou cv



Mes compétences :

Windev

Webdev

PHP 5

Delphi

SQL

Microsoft Access

Microsoft Office