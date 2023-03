Christophe BREHIER (BREHIER CHRISTOPHE)

Chef de mission d'audit cybersécurité

- Dirige des audits de cybersécurité sur des services internes à l'Armée ;

- Manage les opérateurs de cybersécurité déployés pour contrôler les services audités ;

- Rédige un rapport d'audit reposant sur la gestion des risques avec son plan de remédiation ;

- Délivre des conseils de gouvernance ou technique opérationnel en cybersécurité ;

- Elabore la planification annuelle des audits pour la région et leurs synthèses ;

- A managé une équipe de techniciens aux fins de déploiement des MCO, MCS, réseaux et l'IT ;

- A piloté des projets informatiques et réseaux à l'étranger.