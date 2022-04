Christophe BRIDOU

Disposant d'une solide expérience professionnelle significative dans votre domaine d'activité, je

désire aujourd'hui accroître mes compétences.

Je précise que je suis à la recherche d'un emploi similaire exclusivement basé en Bretagne,

notamment pour les départements des Côtes d'Armor ou du Finistère. Je reste néanmoins, ouvert

à toute proposition dans la limite du ressort géographique de cette région.

Ma fonction actuelle de technicien immobilier spécialisé en avant travaux, au sein de grosses

structures immobilières tertiaires et chef de chantier faisant suite à un poste diagnostiqueur

immobilier, atteste de mon expérience diversifiée et de ma capacité d'adaptation au milieu

environnant.

Titulaire d'un diplôme de diagnostiqueur en amiante, plomb, gaz, état parasitaire, État des Risques

Naturels, Miniers et Technologiques, Plans de Préventions, CCTP..., j'ai acquis de solides

connaissances dans ce domaine .Après une formation professionnelle dans le cadre de Travail à

proximité d'amiante pour personnel d'encadrement de chantier (R4412-94-2°) : formation préalable

SS4.

Excellent sens du relationnel, véritable rôle de coordinateur , dynamisme, forte capacité d’écoute,

bon commercial, poste à dominante managériale et organisationnelle nécessitant beaucoup de

polyvalence, proximité avec le terrain et autonomie. J’ai les compétences pour occupé un poste

dans une structure technique immobilière, tant sur le domaine tertiaire que sur le résidentiel.



Mes compétences :

budgets

la préparation