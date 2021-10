Christophe BROSSARD

Depuis 1993 j'évolue dans le domaine industriel et le secteur de la nutrition animale, ce qui m’a permis d'en connaître les différents rouages et acteurs.

J'ai assumé des responsabilités et développé des compétences multiples : recherche et développement, production, logistique, qualité, hygiène, sécurité, prévention des risques professionnels, amélioration des conditions de travail.



Mes compétences :

•Rechercher les financements

•Animer, manager une équipe

•Piloter la démarche qualité

•Etre au service de la personne accueillie

•Gérer la structure

•Réseau, être en contact, communiquer