Christophe BURTIN

Manager – Consultant Cyber Sécurité

Plus de 25 ans d’expérience en direction, services, consulting et projets

Master Business Administration (IAE – Nancy), Executive

Master Governance (Solvay Business School)

Bilingue: Français & Anglais

Creative & Strategic thinking – Communication & Management Skills –

“Make it happen” & “Committed to success” mindset - Change & Challenge for Growth & Value



Mes compétences :

Direction générale

Marketing

Management

COBIT

Sun Solaris

XML

Microsoft Word

Microsoft Windows NT

Microsoft Excel

Java

ITIL

XSL

Oracle

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

HTML

C Programming Language

UNIX

TCP/IP

Shell

SGML

RUP

Oracle 9i

Microsoft Windows XP

Microsoft Project

Microsoft Office

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

ISDN

IBM Hardware

Fast Ethernet

Ethernet

Apache WEB Server

consulting Master Business Administration

X25

WebLogic Enterprise Application Server

UML/OMT

TOGAF

Sybase Power Designer

Sybase

SAN

Personal Home Page

Perl Programming

PC Hardware

Network Attached Storage

Natural Programming Language

MySQL

Motif

Microsoft DOS

Managed Services

MVS

Jboss

Java Server Pages

Informix

FORTRAN

Dell Server Hardware

DSSSL

DOS/VSE

Compaq/Digital Hardware

COBOL

CICS/ESA

C++

BS7799 Standard

Audit

ADABAS Natural