Christophe CALMÈS

Je suis actuellement Responsable du Pôle Energie & Innovation au sein de la Direction du Patrimoine à Toulouse métropole Habitat. Acteur du logement social au service des collectivités, Toulouse Métropole Habitat​ gère près de 17 500 logements soit 30% du parc locatif social de l’agglomération toulousaine.



A l'issu de mon parcours scolaire (diplômé de l'ENSIP), j'ai travaillé pendant 6 ans à HABITAT & TERRITOIRES CONSEIL, Bureau d’Études orienté Assistance à Maitrise d'Ouvrage. Pendant ces 6 années, j'ai pu développer mes connaissances et mes compétences en :

- Énergie et réseaux ;

- Environnement et développement durable ;

- Maîtrise d’œuvre ;

- Qualité de l’eau :

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.



J'ai ensuite intégré Habitat Toulouse en 2013 en tant que Chargé d'Opérations Maintenance au sein du Service Maintenance. J'ai pu mener des projets :

- opérationnels dans le cadre de programmes pluriannuels

- thématiques (énergie, chauffage, ventilation,...)

- transversaux (projet d'entreprise, animation réseau,...).



Depuis 2015 et la croissance de l'organisme, je suis responsable Énergie & Innovation à la Direction du Patrimoine. J'ai au quotidien la responsabilité managériale d'une équipe composée d'un Chargé d'opérations, d'un technicien et d'une assistante. Le Pôle Énergie & Innovation a en charge les thématiques liées à l'énergie, à l'innovation, aux fluides et à la prévention (diagnostics / amiante / accessibilité).



Mes compétences :

Bâtiment

Conseil

Gestion technique

Développement durable

Ingénieur

AMO

Gestion de projet

Environnement

Thermique

Énergie renouvelable