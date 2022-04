Christophe CANTAU

Au cous de mes différentes expériences je me suis notamment intéressé de très prés aux matériaux hybrides organique-inorganiques et à leurs multiples domaines d'applications (catalyse, microélectronique, optique, énergie, environnement).



J'ai principalement évolué dans des projets avec des problématiques environnementales (Diagnostic et traitement de la pollution de l'air) mais j'ai aussi une expérience solide dans le domaine de l'énergie (accumulateur lithium-ion).



Au sein du centre technologique Nobatek, je développe des projets d'innovation en lien avec le domaine de la construction (matériaux , systèmes constructifs, ...). J'ai également la responsabilité de l'animation de la thématique santé/bâtiment.



Mes compétences :

Qualité de l'air