Christophe CHAMBERT

Depuis mes début, l'objectif principal a toujours été d'évoluer de manière logique, ainsi ne pas brûler des étapes et gravir les échelons tout en sachant d'où je viens, et quelles sont les compétences qui m'ont permis d'y arriver et celles que je dois acquérir pour continuer.



Dans ce but, je sais comment mes équipes travaillent et doivent travailler, comment les aider à améliorer notre environnement de travail et ainsi rendre toujours plus efficace la qualité de service rendue.



Après plusieurs années passées sur diverses responsabilités (Chef de Projet, Responsable Infogérance, Coordinateur Technique), je sais désormais ce sur quoi je veux m'orienter principalement. Souhaitant développer mes capacités en Management, pour ainsi les combiner mes connaissances techniques et évoluer vers un poste de Direction, en commençant par la gestion d'une équipe, puis d'un pôle, etc...



Mes compétences :

Sens du service

Relationnel clients

Redaction de procédures

Leadership