Christophe CHARBAUX

17 années d'expérience dans l'Industrie et la Distribution confirment ma volonté de relever au sein de PME – PMI, et avec leur Direction Générale, les défis liés à leur réussite, leur développement.

Défis axés sur leur Supply-Chain Etendue, leurs Achats, leur Organisation, leur ERP et orientés LEAN.



Mes leitmotivs :

• Comprendre, Anticiper les évolutions et enjeux du Business Ecosystem (Ecosystème d'Affaires)

• Innover, Optimiser, Créer de la Valeur

• Se démarquer, se remettre en cause



Mes leviers s'articulant sur les axes Management, Sécurité, Qualité, Délai, Coûts, Risques :

• Amener, construire, accompagner et pérenniser le Changement

• Développer les compétences et la créativité des Equipes

• Créer la confiance

• Amener à Agir et non réagir, à cultiver l'amélioration continue et la relation Clients



“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements”.

Charles Darwin





Mes compétences :

Change Management

Logistique

Gestion Industrielle

Lean

Value Stream Mapping