Christophe CHARRUE

De formation universitaire pluridisciplinaire orientée sciences humaines et fort d'une expérience de 10 ans en cabinet de conseil et en encadrement d’équipes



Formateur national au sein de la Croix Rouge Française, j’ai jusqu’à ce jour formé plus dune centaine de personnels aux attentes et attitudes relatives à l’accueil et l’écoute. Concepteur d’outils de formations, je propose une réelle compétence dans le recueil des besoins, l’élaboration de parcours de formation, la réalisation des outils nécessaires aux dites formations. Cette compétence Se lie à un souci permanent d’optimisation des contenus, de vérification des acquits, d’efficience de la montée en compétence ainsi qu’un réel attrait pour la pédagogie innovante



Mon parcours professionnel marketing, axé B to B et B to C, m'a permis :

D'appréhender au plus près tous les impératifs des métiers du conseil et de l’encadrement d’équipes :

- Écoute client

- Respect des délais

- Réactivité / anticipation

- Rigueur

- Formation

- Animation d’équipes au quotidien

De me prévaloir d'une expertise probante tant sur les marchés de la banque assurance, du télémarketing que sur ceux de l'industrie



De réelles compétences dans le management d'équipes (équipe de 10 manageurs pour la gestion d’une centaine de salariés) ainsi que dans la réalisation globale d'études marketing ad hoc :

- Recrutement d'équipes

- Rédactions des documents internes et formations

- Formation des équipes d’encadrement

- Animation de groupes

- Analyse statistique

- Analyse sémiotique, sémantique et discursive

- Rédaction et présentation des résultats



De véritables capacités d'adaptation, de travail en équipe, de réflexion ainsi qu'une faculté de prise de décision efficiente.



intérêt réel pour la réflexion, les études et la recherche des meilleures solutions dédiées à la résolutions des problématiques



Mes compétences :

Conseil

Encadrement

Formation

Guide

Management

Marketing

Rédaction

Statistique

Télémarketing

Téléphonie

Test

Vente

Communication

Gestion de projet