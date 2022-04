Christophe CHAUDRONNIER

Curieux, ouvert d'esprit et polyvalent, je cherche à relever des défis qui me permettraient de prouver mon implication dans divers projets et de mettre en oeuvre les compétences que j'ai acquises et ce particulièrement dans les domaines du développement marketing et commercial.



Très intéressé par les thématiques s'articulant autour de l'innovation, la technologie et le changement. Si vous désirez échanger avec moi, n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Développement commercial

Marketing

Communication

Gestion de projet

Vente

Certification AMF