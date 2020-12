Christophe CIREFICE

Le technicien en logistique travaille dans tous les secteurs industriels ou commerciaux comportant une activité de stockage : notamment les entrepôts, dédiés ou prestataires de services, les dépôts de stockage d'entreprises de production ou les plateformes de distribution.



Il y assure le suivi des opérations de réception, d'expédition et de stockage sur une zone dont il est responsable.



Pour cela, il organise le travail d'équipes d'opérateurs (caristes et/ou préparateurs de commandes) qui lui sont affectées en fonction de la charge de travail du moment, des moyens humains et matériels dont il dispose et des conditions contractuelles définies avec les clients (délais et qualité du service), tout en veillant au respect du cadre réglementaire, relatif notamment à la sécurité des personnes et des marchandises entreposées.



Il vérifie la fiabilité des mouvements et des données de gestion de l'entrepôt dans le système informatisé. Il suit les ratios de production des équipes qu'il anime, sous l'autorité du responsable d'entrepôt.



Mes compétences :

Méticuleux

Organisé

ponctuel