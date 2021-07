Christophe CONSTANT

Je suis un leader dynamique axé sur les résultats avec plus de 15 ans d'expérience dont 7 ans au sein de Comités de Direction dans des groupes internationaux. Jai œuvré à la croissance et à la rentabilité dentreprises dans le conseil, le retail, le ferroviaire, laéronautique et lénergie).



J'ai démontré des compétences dans la conduite et la motivation d'équipes multidisciplinaires et multiculturelles dans des environnements internationaux grâce à mes capacités en matière de stratégie, de développement commercial, dinnovation, de pilotage opérationnel, et de gestion de projet.



Ces compétences, alliées à ma capacité à impulser et animer le changement me permettent de définir les structures organisationnelles et opérationnelles ad-hoc afin dapporter lélan et limpact nécessaire à latteinte des objectifs, tout en assurant une croissance continue et une stabilité financière.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Pilotage d'activité

Gestion budgétaire

Planification

Stratégie