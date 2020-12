Christophe CONVERT

Professionnel de la données dans tous les sens du termes, mes territoires d'expression sont le Datamanagement au sein de projets CRM et fidélité, les systèmes d'information Marketing et Digitaux, la mesure de performance, la Data Visualisation, la WebAnalyse, les appli mobiles, la gestion de campagnes, les activations digitales et promotionnelles,...



Père de 3 enfants, je pratique avec passion le Ski, le VTT et l'Escrime pour laquelle j'organise la plus grosse compétition mondiale d'Escrime Handi-Valide.



Je suis un homme de réseaux puisque qu'ancien Président de l'Association des diplômés de PSB.

Si vous souhaitez entrer en contact avec moi, alors surtout n'hésitez pas.



A très vite...



Mes compétences :

Bases de données / BDD / Big Data

Data / Data Analyse / Dataviz / Web Analyse

Gestion de campagnes / E-mailing

Digital

Direction générale

CRM

Systèmes d'Information Marketing et CRM

CTO / CDO