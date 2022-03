Christophe DARLOT

Bonjour,



Fort d'une expérience de vingt années dans le domaine de la maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (Chauffage et climatisation), j'ai pu aborder ses différentes facettes.

Je sais mettre en place les différentes missions et procédures requises pour la maintenance des équipements.



Rigoureux, méthodique et minutieux, je comprends les difficultés et trouve les solutions adaptées pour garder une clientèle toujours satisfaite.



J'occupe actuellement un poste de technicien de maintenance énergétique, dans un grand groupe, à savoir Vinci, mais par le passé j'ai occupé le poste de responsable de site et d'assistant chargé d'affaires travaux.



Je souhaite à présent diversifier mon champ de compétences et acquérir de plus grandes responsabilités.

Sérieux et volontaire, j'aimerais aujourd'hui trouver une réelle opportunité d'évolution de carrière et m'orienter vers un poste de Responsable Technique en Maintenance énergétique.



Je détiens un BTS Fluides Energies Environnements Option C : Génie Frigorifique et une attestation d'aptitude permanente à la manipulation des fluides frigorigènes de catégorie 1.



Cordialement.



Mes compétences :

Attestation SC5 Cuenod.

Frigoriste

Technicien

Maintenance

CACES

Attestation d'Aptitude fluides frigorigènes.