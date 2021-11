Christophe GHIAZZA

Les actions de Je DE Société:



1- Théâtre débat pour la formation



2- Outil pédagogique pour travailler les compétences psychosociales



3- Séances de détente

La relaxation et ses effets bénéfiques

.



Mon engagement m’amène à faire prendre conscience aux participants de leurs compétences afin qu’ils puissent appréhender différents sujet les concernant.



Deux champs d’actions :



1/ Sensibilisation et mutualisation:



Les interventions s’articulent autour des compétences de l’individu, des capacités d’un groupe en interaction sur des sujets de société impliquant à être spect’acteur de la situation.



2/ Formation :



Dans l’axe de la formation, les participants sont vivement sollicités et questionnent le groupe sur leurs réflexions.

La part créative de l’individu s’intègre parfaitement dans l’action d’être acteur de sa formation.



Outils utilisés :



-Théâtre forum

-Jeux de société

-Jeux et exercice de théâtre

-Techniques de relaxation

-Écriture



Mes compétences :

Mise en scène

Art

Théâtre

Développement personnel