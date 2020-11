Christophe GOUGEARD

Chef de projet expérimenté, avec plus de 25 ans d'expérience professionnelle. J'ai débuté dans le développement et le support système avant de me diriger vers la création d'entreprise en 1987. Arrivé dans le groupe Capgemini en février 1994 j'ai commencé par y exercer le métier d'architecte. Après avoir lancé la communauté Java et mis en place les programmes de certification des architectes et développeurs pour le groupe, je me suis dirigé au début des années 2000 vers la direction de projets, ce métier m'ayant permis d'assurer des activités connexes : Bid Management, gestion RH (Carrier Manager, recrutement), et formation à destination des chefs de projets du groupe.



Mes réalisations en direction de projet m'ont permis d'obtenir la certification Capgemini Engagement Manager level 2 (projets > 2,5M€), et d'être animateur référent pour les formations de chefs de projets en intervenant pour l'Institut de formation SOGETI (groupe Capgemini).



Bid management pour des consultations jusqu'à 7M€; (CNES, services publics et collectivités, Défense, ...)



J'interviens maintenant en Freelance sur des missions de Gestion/Direction de projet, Formation, Facilitation, Coaching, Bid Management



Mes compétences :

- Informatique

- Gestion de projet

- Animation de formations

- Bid management

- Intégration

- Gestion de la relation client

- SAFe® Agilist (SA)

- Certification SAFe® 5 Agilist (Scaled Agile, Inc.)

- ITIL Foundation V3

- Certification ITIL