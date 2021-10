27 ans d'expérience dans le secteur Automobile (Système d'injection Diesel) au sein du Groupe DELPHI (Équipementier Automobile), en tant que Technicien datelier Maintenance (12 ans), Technicien Automatisme (4 ans) et Dessinateur, Conception Électrique machines spéciales (11 ans).



Puis 3 ans et demi dans le secteur de la machine spéciale au sein du groupe LEDOUX (Études et réalisation de machines spéciales, automatisme et robotique) en tant que Technicien Études Électrique & Pneumatique.



Aujourdhui je poursuis ma carrière au sein du Bureau DÉtudes Électrique de AIS-ELEC entité du groupe HECATE (Études et réalisation d'ensembles électriques, automatismes, supervisions dans différents secteurs industriels très exigeants comme le ferroviaire et l4agroalimentaire mais aussi le naval, en tant que Technicien Dessinateur Bureau DÉtudes.



Rigoureux, impliqué et autonome, japprécie la diversité des secteurs industriels rencontrés ainsi que le travail en équipe ce qui me motive dautant plus.



Pour entrevoir une partie de mes compétences, je vous invite à consulter mon curriculum vitae en ligne (Téléchargeable via l'onglet "Portfolios", vous trouverez également 2 exemples de rétrofit M/C et 2 exemples détude qui décrivent un peu plus mon savoir-faire). Lien : https://www.doyoubuzz.com/christophe-goyer-garnier



Présent aussi sur Viadeo : http://www.viadeo.com/fr/profile/christophe.goyer-garnier



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Automatismes industriels

Étude technique

Formation

CAO

DAO

Informatique

Robotique

Laser

Informatique industrielle

Machines spéciales

IGE+XAO

SAP ERP

CATIA V5 EHI, EHA & EHF

SEE ELECTRICAL EXPERT V4R2, V4R3

XELEC V7R2

EPLAN Electric P8