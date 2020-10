Christophe GUILLOIS

En recherche active



Au fil de mon parcours professionnel riche de plus de 25 ans d'expérience et résolument tourné vers la relation commerciale, j'ai pu évoluer vers des postes à responsabilités au sein de la logistique, de l'administration des ventes et des achats.

Ces différentes expériences professionnelles, associées à des formations, m'ont permis de maîtriser les outils de gestion et d'organisation, mais également d'acquérir les compétences nécessaires à la supervision, à l'organisation et la coordination des différents services.











Mes compétences :

Gérer la relation client

Encadrer et animer une équipe

Coordonner l'activité d'un service commercial

Conduite du changement

Coordonner l'activité d'un service logistique

LOGISTIQUE

RELATION CLIENT

MANAGEMENT

ACHATS

ADMINISTRATION DES VENTES

Mener des actions de gestion ressources humaines

Coordonner l'activité d'un service ADV