Christophe JOUVIN

J'ai exercé pendant 12 ans pour un imprimeur électronique comme ingénieur informatique. Puis J'ai créé la société Bear Design à Paris, axée autour de 2 pôles. Le pôle informatique pour mes activités de développement, et le Pôle Design despace pour mes projets en architecture d'intérieur.



Au travers de mes différentes expériences, j'ai du appréhender et maitriser la gestion tant économique que fonctionnelle des différents projets qui m'ont été confiés. L'aspect économique me passionne tout particulièrement, et m'a tout naturellement amené à commencer une reconversion professionnelle comme comptable depuis janvier 2016. D'abord de manière autodidacte avec le CNED, et aujourd'hui en recherche d'une société pour occuper une position de comptable, ou assistant comptable au sein d'une équipe.



Actuellement en poste comme Assistant/formateur pour "ACD", éditeur de progiciel comptable à Tours, je reste en éveille pour de nouvelles aventures.



Mes compétences :

Comptabilité générale et analytique

Rapprochement Bancaire

Comptabilité fournisseurs

Gestion des notes de frais