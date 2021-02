J'évolue dans le milieu de la vente depuis plus de 10 ans et je cherche aujourd'hui à me perfectionner dans ce domaine au travers de nouvelles opportunités. Je suis ouvert à toutes propositions liée au commerce et à la relation clients.



Mes compétences :

Encaissement

Techniques de Vente

Conseil Client

Fidélisation

Techniques de Merchandising

Satisfaction Client

Logistique