Christophe LAPONCHE

Responsable bureau d’études (4-6 personnes)

● Responsable d’une équipe de conception :

- Planification des taches –gestion des ressources.

- Recrutement des collaborateurs.

- Choix de la sous-traitance et suivi des prestations de services.



● Responsable du développement des composants majeurs :

- Rédaction de spécifications techniques d’achat ou de design. EN/FR

- Analyses fonctionnelles. Pilotage des AMDEC produit.

- Responsable du design et des choix technologiques.

- Conception complète.

- Mise en route - Suivi de chantier (France et Europe)

- Définition et gestion des livrables / QCD.

- Définition et gestion des interfaces (méca/élec./instrum./hydrau).

- - Responsable de la Gestion Technique des Documents.



● Responsable des méthodes de montage et d’assemblage:

- Rédaction des gammes de montage et process de fabrication.

- Conception & calculs des outillages de levage/montage/transport.

- Réalisation des plans de montage et d’assemblage.



● Veille technologique:

- Brainstorming- Recherches de concepts/matériaux innovants -Salon.



Compétences:

● Management ● Conception méca.

● AMDEC ● Méthodes

● Gestion de projet ● Manufacturing

● Suivi de chantier ● Design to cost



Software:

Inventor ●●●●○ SW ●●●●●

Creo ●●●●○ Catia ●●●○○

Office ●●●●○ Project ●●●●○



Anglais ●●●●○

Conf-call en anglais - Déplacements internationaux.



Mobilité Nationale



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Catia

AutoCAD

SolidWorks

Mécanique

Inventor

CAO

Chargé d'études

Gestion de projet