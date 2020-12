Christophe LE TARNEC

Opticien depuis 15 ans , expérience riche en contact humain, en conseil et savoir faire . Je me tourne aujourd'hui vers une activité plus sur l'image et la communication .

Voulant mieux comprendre photoshop, j'ai effectué une formation d'infographiste sur nantes . En plus de ce logiciel, j'ai découvert illustrator qui est aussi exceptionnel.

Aujourd'hui je continue sur le language web, dreamweaver et after effect qui me semble tout aussi passionnant .



Mes compétences :

Website Design

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign