Christophe Lemaire

Country Mangaer /Achat / Qualité/ Appro meuble/décor

Zone Asie



- Country Manager de site en Indonésie, aussi bien à la production, a lachat et management déquipes depuis près de 20 ans en Indonésie dans lunivers du bois asiatique (Indonésie). Fournisseurs des magasins : Maison colonial, Maison du Monde, Leroy merlin, Jardiland, Grange, LT Aqua+, Castorama et autres



2014 -Today Indonesie, Klaten



Country Manager, Meuble d interieur specialise en bois de cocotier pour la societe Pacific Green (FIJI) & Palmowood (Chine), Mise en place dune usine de production pour la fabrication de component pour Meuble d interieur, suivi de production.



Nov. 2006-2014 Indonesie,



- CEO PT. PMA. PT. Group Melika ID, Yogyakarta Indonésie. furniture

- Country Manager at FOREST STYLE FRANCE Numero 2 Europe Outdoor product

BANGKIRAI Wood : Planche a terrasse, dalles de jardin, panneaux, poteaux150 containers/an.Bangkrai, Merbau Wood, Kerwing, meranti Wood, acacia, teckfsc / tft /tuv /tff /vlo. SVLK.Client: Leroy Merlin, Jardiland, Castorama.

sept 2002- nov. 2006



- ANTIPODES Responsable pays, Indonésie, production / achat / logistique, basé en Indonésie. Fournisseurs des magasins MAISONS. COLONIALES, LT AQUA+, Yogyakarta Indonésie. Meuble de salle de bains.

Juin 1999Janvier 2002



- IBC responsable Indonésie achat /export, Europe, USA

Java Indonésie, meuble dintérieurs et dextérieur en teak et autres bois, objet décorations



Diverse : très bonnes Connaissance des différentes essences de bois utiliser pour lameublement et la construction

En relation permanente avec consultants et fabricants certifies F