Je suis photographe indépendant.

Je réalise des prises de vues pour des entreprises qui veulent communiquer par l'image.

Je vous propose de créer des visuels personnalisés et originaux avec toujours le souci de satisfaire vos attentes.

Je peux aussi faire des portraits des dirigeants, des photographies pour les événements ou encore photographier des produits pour les catalogues ou les sites internet d'une société.



Je fais aussi de la photographie d'art.



Voici mon book photo qui vous permettra de vous faire une idée plus précise de mes réalisations :

http://www.christophelevet.fr



Entreprises, agences de communication, n'hésitez pas à faire appel à mes services pour vos événements, vos conférences, vos salons, vos portraits, vos packshots, vos photos d'illustrations, vos photos de mode... etc...

Quelques références : NUMERICABLE, GF38, FCG, APRIL77...



Suivez mon actualité sur ma page facebook : http://www.facebook.com/christophe.levet.photographe



Je co-réalise aussi le blog Wild Birds Collective qui aborde le thème de la décoration et le thème du voyage.

http://www.wildbirdscollective.com





Mes compétences :

Fashion

Produits

Art

Sport

Photographie

Culture

Mode

Lyon

Corporate