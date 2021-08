Christophe LINDE

Je justifie de plus de 15 ans d’expérience de commercial pour des Sociétés de service importantes, liée aux exigences du terrain et à une forte concurrence, ce qui m’a permis d’acquérir de solides connaissances dans le domaine de la vente et appris à gérer ses contraintes et ses enjeux.



J’ai eu l’opportunité de travailler en collaboration avec tous types de clientèle :

Particuliers, Collectivités, Grande Distribution, Commerces de proximité, PME et Tertiaire.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Réponse aux appels d'offres

Prospection de clients

Organisation du travail

Esprit d'équipe