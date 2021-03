Expert en développement de systèmes embarqués et débarqués (Technique, Commercial, Gestion de projets)

De nombreuses années d'activité dans le développement de moyens d'essais et de systèmes embarqués destinés au domaine automobile (HW et SW) m'ont permis d'acquérir une solide expérience en termes de compétences techniques et de conduite de projets dans ce secteur

Disponibilité rapide



Contact : christophe_matzen_pro@yahoo.fr



Mes compétences :

Cycle en V

Electronique embarquée

Management

CMMI

Electricité

Electrotechnique

Recette fonctionnelle

Electronique

Architecture logicielle

Test logiciel

Ingénierie système

Architecture système

Logiciel embarqué

Gestion de projet

systèmes embarqués

Propection

Negociation technico-commerciale