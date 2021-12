Christophe MINIERE

Doté de réelles expériences en achat et en logistique dans plusieurs secteurs jai démontré ma capacité à travailler dans des environnements multiculturels. Curieux et persévérant je sais collecter les informations nécessaires aux bonnes prises de décisions. Ma force de persuasion et de conviction me permettent de relever les défis quotidiens. Je vous invite à me contacter par téléphone à votre convenance pour que vous puissiez juger par vous même de lintérêt de ma candidature.