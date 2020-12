Christophe MORTESSAGNE

Je suis à la recherche d'un poste de responsable commercial ou de commercial sur le secteur sud-ouest ou la partie ouest de la France. J'ai acquis une grande expérience dans le domaine commercial grâce à mes différentes activités qui m'ont permis de développer mon sens de l'adaptation, de la gestion client, de la négociation et surtout de la prospection active.

Doté d'un fort esprit d'équipe, je m'intègre facilement dans un groupe et sais être force de propositions.

Mes nombreuses activités en home office m'ont offert l'opportunité d'accroitre mon autonomie.

Si vous trouvez que mon profil et mon parcours sont en adéquation avec votre recherche, rencontrons nous pour échanger sur une future collaboration.



Mes compétences :

Textile

Commercial

Immobilier

Attaché commercial

Responsable commercial

Hôtellerie

B2B