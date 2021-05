Christophe PIERRE

En 1991, j'ai créé une entreprise dans le domaine médical. Je suis entré dans les blocs opératoires, j'ai appris à négocier auprès des mandarins de la chirurgie, dans le nord & l'est de la France. J'ai aussi appris à connaître le monde hospitalier et son organisation. J'ai développé des compétences de négociation (achat/vente) et de gestion.



En 1996-1997 j'ai intégré l'IAE de Lille pour une Maîtrise en Sciences de Gestion (Master 1) faite en un an ("année spéciale") en CIF. Excellente expérience!



En 1999, je suis entré dans l'univers de la formation, à l'AFPA, où, pendant neuf ans, à Laon (02) et Grenoble (38), formateur en gestion, j'ai formé et/ou accompagné près de 850 créateurs d'entreprises et 150 cadres dirigeants, stagiaires de l'AFPA et demandeurs d'emplois.



J'ai intégré en novembre 2008 le monde hospitalier au poste de responsable du développement des compétences, pour l'ensemble du personnel d'un établissement de psychiatrie, le CHS de la Savoie à Bassens.



Après deux missions de renfort entre 2016 et 2018 dans des organismes de formation (AFPA Pays de Savoie et INFIPP à Villeurbanne), je reviens dans mon cœur de compétences: l'ingénierie et la gestion de la formation dans le champ hospitalier.



Très intéressé par la pédagogie et l’accompagnement, je suis également formateur de formateurs et formateur en Conseil en Evolution professionnelle (CEP).



Retrouvez-moi aussi sur LinkedIn.



Mes compétences :

Responsable formation

Ingénierie de formation

Formation continue

Gestion

Santé

Ressources humaines

Business planning