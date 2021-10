Christophe PLEGAT

Actuellement en poste en tant que support de clients PLM internationaux, je suis le contact référent de ma société. Cette responsabilité m’a poussé à étendre mes connaissances techniques et mes compétences de communication. Au delà du travail de support, je m’assure de prévenir les problèmes et de prévoir les demandes afin d’optimiser les corrections et évolutions de notre logiciel. Je m’attache à conserver la confiance de nos clients.



Mes compétences :

Oracle

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows

Jboss