Christophe R.

Professionnel expérimenté en contrôle de gestion, comptabilité, reporting, trésorerie, et audit interne.



Entreprises françaises. Filiales françaises d'entreprises anglo-saxonnes. Contextes variés de changement d'organisation, mise en œuvre de projet, développement d'activité.



Comptabilité et contrôle de gestion français (DESCF), comptabilité et contrôle de gestion anglo-saxon (CIMA), normes internationales (IFRS), reporting (HFM/BFC), comptes sociaux et liasses fiscales (CEGID-ETAFI), systèmes d'information intégrés (SAP), gestion de trésorerie, microsoft office (EXCEL, WORD), anglais courant (CAE, BEC, DBE).



Mobilité France et internationale.







Mes compétences :

Gestion de projet

Comptabilité

Consolidation

Contrôle de gestion

Reporting

Trésorerie

SAP

HFM / BFC

IFRS

EXCEL

SOX

CEGID-ETAFI