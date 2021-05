Christophe ROBINEAU - WEBMASTER - IMMOBILIER - ANNECY

Digital Project Manager / Webmaster & consultant en stratégie digitale



Développeur web Front, UX design

Marketing & business intelligence, maîtrise des outils danalyse et de reporting, leviers de fidélisation (SEM, SEO, SEA, SMO), veille concurrentielle.

Expertise immobilier et réseaux immobiliers back-office :

Gestion et pilotage de lactivité, automatisation des opérations transactionnelles, reporting management.



Concepteur de solutions à valeur ajoutées notamment pour l'immobilier



à l'écoute d'opportunités (tout statut)



HAUTE-SAVOIE(74) / ANNECY / ANNEMASSE / CLUSES / GENEVE