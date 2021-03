Christophe RODRIGUEZ

Management d’équipes techniques pluridisciplinaires et multi-site.

Gestion de contrats de maintenance (aspects contractuels et financiers).

Exploitation de centrale de production d’énergie.

Planification, conduite de travaux, réunions de chantiers.

Maitrise des technologies de l’éolien, du photovoltaïque et de la petite hydro.

Réalisation du reporting technique et/ou financier.

Hautement sensibilisé à la mise en application de politique EHS au sein de l’entreprise et des tiers intervenants.

Gestion de contrat de sous-traitance.

Force de proposition dans l’optimisation des ressources.



Mes compétences :

Manager

Gestion de projets

HSE

Maintenance

Hydroélectricité

Photovoltaïque

Éolienne horizontale et verticale