Christophe ROURERA

Actuellement je suis en formation continue à l'UPVD de Perpignan en Master 2 administration des entreprises option RH. Cela fait suite à l'obtention d'un Bachelor en formation continue en 2019, en relations sociales et ressources humaines.



Depuis juillet 1999, responsable du magasin de Perpignan.

Durant ces années d'expérience de management au service du Client et de mon Entreprise, j'ai su impliquer toute une équipe, à chaque fois différente, pour réussir les moments importants et le défi que représente Noël chez Picard.



-Réussite au niveau d'indicateurs comme les visites mystères, les contrôles audit externes SGS, avec un classement parmi les meilleurs magasins à chaque fois, sauf en 2007.

-Réussite dans l'évolution de mes assistantes 1. Elles ont su s'impliquer pour évoluer à la place de Responsables de Magasin, à leur tour, laissant la place aux assistantes 2.





Depuis 2010, j'ai réalisé un bilan de compétences et deux formations DIF en langue espagnole.

Je reste dynamique du point de vue de mon parcours professionnel.



-formation en langues:

~~ espagnol(lu ecrit parlé)

1erDIF réalisé (24h autoformation et 11 heures de vis à vis)

2ieme DIF réalisé (20h en tête à tête)

~~ anglais (lu écrit parlé) niveau moyen à renforcer notamment en commercial, apprentissage personnel.

~~ catalan : niveau débutant



-bilan de compétences réalisé en 2010

-validation d'acquis expérience professionnelle: en cours





Mes compétences :

Coach

Communication

Management

PNL