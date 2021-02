Christophe VIVIER

Familier des directions informatiques et récemment diplômé d'un executive MBA en business development, jai à cœur dapporter mon dynamisme et mes compétences au soutien de la stratégie et de la transformation digitale des entreprises.



Acteur impliqué et opiniâtre, mon parcours professionnel varié, riche et exaltant me permet de m'adapter aux différents contextes. Rigoureux, méthodique, curieux et orienté solution, je développe le business sur des relations long terme orientées client avec un esprit déquipe tout en étant autonome.



Des valeurs fortes inhérentes à mon passé d'escrimeur de haut niveau m'animent comme le challenge, lexigence, la réussite et la pédagogie, associées à des relations respectueuses et humaines.

(Egalement présent sur linkedin.com/in/ch-vivier95)



Mes compétences :

Business development

Professional Services

One Automation

Transformation Digitale

IT Automation

Microsoft Office 2010 à 2019 & 365

ITIL

Oracle

IT Operations Management

Key account management

SalesForce

Prince 2

Digital Sales

Professional Services Management

Project Management

Windows

Sysload

Release Automation

MS SQL Server

DevOps

Account Management

Dollar Universe

Méthodologie

Ingres DB et L4G

Service Delivery Management

Workload Automation

Streamcore

Conduite du changement

Relations clients

Merise