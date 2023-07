Christophe YUEN

Fort de 5 ans d’expérience en tant que responsable des affaires sociales au sein d’une organisation professionnelle et d’un diplôme de Master 2 DPRT.



Mes compétences et mes qualités :

- 6 ans d’expérience cumulée en tant que juriste en droit social (en entreprises et cabinets d’avocat)

- Diplômé du M2 Droit et Pratique des Relations du Travail (DPRT) de la faculté Jean Monnet (Paris-Sud XI)

- Solides qualités d’analyse et de synthèse, rigoureux, autonome et sens pédagogique (aptitude à la vulgarisation)

- Qualités reconnues de communication et d’adaptation démontrées au travers de mes expériences professionnelles en entreprises et cabinets mais aussi en tant que président de l’association d’étudiants du M2 DPRT



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit de la sécurité sociale

Droit du travail

Droit social

Juriste

Responsable des affaires sociales

Organisation professionnelle

Dialogue social

Conventions collectives

Négociations sociales